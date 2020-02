Un homme décède après qu'un bus lui roule dessus à Herstal

Un homme est décédé après qu'un bus du réseau TEC lui a roulé dessus vendredi en fin d'après-midi à Herstal, a indiqué le parquet de Liège.La victime aurait fait un malaise et perdu l'équilibre. Elle est alors tombée du trottoir et un bus du réseau TEC lui a roulé dessus. Rapidement sur les lieux, les secours n'ont rien pu faire et l'homme est décédé sur place. (Belga)

