Un homme et son chien sauvés dans un immeuble en feu dans le centre de Namur

Un appartement situé au-dessus d'un restaurant a été détruit par un incendie vendredi soir dans le centre de Namur. Lors de l'intervention, les pompiers de la zone NAGE ont secouru un homme et son chien qui étaient bloqués dans l'immeuble, ont-ils indiqué.Le feu a pris au deuxième étage au-dessus du Café Fleuri, rue des Fossés Fleuris. Les pompiers ont été appelés vers 20h25 et ont eu du mal à accéder au lieu de l'incendie en raison des travaux en cours place Maurice Servais. L'occupante de l'appartement, les personnes présentes dans le restaurant et le voisinage ont pu évacuer rapidement. En revanche, un homme était bloqué au troisième étage avec son chien. A défaut d'échelle, les pompiers sont intervenus par la rampe d'escalier en commençant par les secourir. Ils sont ensuite venus à bout du feu en environ 15 minutes. L'homme secouru a été transporté à l'hôpital car il avait inhalé beaucoup de fumée. Les pompiers se sont toutefois montrés rassurants sur son état. L'appartement a été complètement ravagé par les flammes. La fumée a aussi provoqué des dégâts aux étages supérieurs. Le restaurant situé au rez-de-chaussée semble lui avoir été épargné. Il sera néanmoins fermé samedi midi afin d'opérer différents contrôles, ont indiqué ses tenanciers. L'origine du feu, quant à elle, reste inconnue pour l'heure. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.