Un homme mortellement fauché par un camion à Battice

La zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau est intervenue ce mardi soir à Battice dans le cadre d'un accident de circulation entre un piéton et un camion place du Marché, a-t-elle indiqué. Le parquet de Liège a confirmé, plus tard dans la soirée, que le piéton, un homme de 75 ans habitant la région, est décédé des suites du choc.La zone de secours ainsi que la police sont rapidement arrivées sur les lieux et le parquet a dépêché un expert sur place. Des devoirs d'enquête doivent encore être menés pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Toutefois, selon les premiers éléments, il semblerait que l'homme ne traversait pas sur le passage clouté quand il a été happé. Alors qu'il se faufilait entre les voitures pour atteindre l'autre côté du trottoir, la circulation a redémarré et le conducteur d'un camion-citerne, qui ne l'avait pas aperçu, l'a fauché. Le piéton a été tué sur le coup. (Belga)

