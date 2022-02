Un homme privé de liberté à la suite du féminicide d'une femme à Trazegnies

Un homme né en 1988 a été privé de liberté lundi soir à la suite d'un féminicide survenu rue Albert Ier à Trazegnies (Courcelles, province de Hainaut), a indiqué le parquet de Charleroi confirmant une information de plusieurs médias. Le parquet est descendu sur les lieux.Les secours et la zone de police des Trieux sont intervenus lundi soir rue Albert Ier à Trazegnies. Un homme a tué par balles une femme. "Le suspect s'est rendu après son geste chez un voisin et il a expliqué ce qu'il venait de commettre. Le voisin a donné l'alerte", a confirmé le parquet de Charleroi, avisé des faits et en descente sur place. L'auteur présumé des faits a été privé de liberté par les policiers. "Il a des antécédents judiciaires, mais qui ne concernant pas des faits de violences envers des femmes." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.