Un homme se tue en quad à Wépion

Un homme a perdu la vie dans un accident de quad samedi vers 23h00 à Wépion, indique dimanche le parquet de Namur. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre.L'accident s'est produit route de Saint-Gérard. La victime est née en 1972. Une personne a entendu le bruit de l'impact et a prévenu les secours mais l'homme était déjà décédé. Un expert a été mandaté. "Mais d'après les constatations, la victime est seule en cause", a précisé le parquet. (Belga)

