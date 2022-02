Un homme tue son fils autiste au fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui

Un homme a tué son fils autiste avant de se donner la mort vendredi à Beaufays (Chaudfontaine, province de Liège), indique le parquet de Liège, confirmant une information de Sudinfo.Un père de famille a tué son fils atteint d'autisme à son domicile vendredi à Beaufays. D'après Sudinfo, il aurait utilisé une arme de chasse. Les deux corps auraient été découverts par la mère et épouse, vers 15h00, au moment de rentrer au domicile. Le père était médecin et pratiquait la chasse. Vendredi soir, le parquet de Liège confirmait les faits, sans pour autant donner plus de détails sur l'enquête toujours en cours. Mais selon les premières constatations, il s'agit d'un drame familial. Il devra toutefois être confirmé par le médecin légiste dans les prochaines heures. Toute personne ayant des pensées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32.123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)

