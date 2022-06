Un immeuble évacué à Forest à la suite d'une fuite de gaz

Une vingtaine d'occupants d'un immeuble situé boulevard Guillaume Van Haelen à Forest ont été évacués samedi après-midi à la suite d'une fuite de gaz. Ils ont toutefois pu regagner leur domicile en début de soirée.Les pompiers de Bruxelles et le gestionnaire du réseau Sibelga avaient été dépêchés sur les lieux alors que la police avait quant à elle dressé un périmètre de sécurité. La fuite, qui concernait une conduite basse pression, n'a pas pu être localisée tout de suite. L'immeuble comptait en effet six étages et les appartements ont dû être examinés un à un. Vers 17h30, la fuite a finalement pu être trouvée, entre les deuxième et troisième étages. Une fois le bâtiment bien aéré, ses occupants ont pu regagner leur appartement. (Belga)

