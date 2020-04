Un incendie a détruit un lavoir à Jette

Un incendie s'est déclaré samedi vers 14h30 dans un salon-lavoir situé rue Léon Théodor à Jette, a indiqué en fin d'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Le commerce est complètement sinistré. Deux habitants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont pu être soignés sur place par le médecin du SMUR (Service mobile d'Urgence et de Réanimation). Ce dernier n'a pas jugé nécessaire de les faire hospitaliser.Le lavoir occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages. Les clients et les habitants avaient déjà évacués les lieux à l'arrivée des secours. Au total, 21 pompiers étaient à pied d'œuvre pour venir à bout de l'incendie. Ils sont parvenus à empêcher que le feu ne se propage aux appartements du dessus et aux maisons voisines. Les habitants des étages supérieurs devront cependant passer la nuit chez des amis ou des membres de leurs familles. La police de la zone Bruxelles-Ouest avait instauré un périmètre de sécurité afin de faciliter le travail des secours. La circulation du tram 19 a été interrompue pendant les travaux d'extinction. L'origine de l'incendie est accidentelle. (Belga)

