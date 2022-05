Un Irakien lié à l'EI a cherché à assassiner George W. Bush, selon le FBI

Un Irakien lié à l'organisation Etat islamique (EI) a tenté d'organiser, depuis les Etats-Unis, l'assassinat de l'ancien président George W. Bush, selon la police fédérale américaine (FBI).L'homme est accusé d'avoir "aidé et soutenu la tentative de meurtre sur (...) un ancien président des Etats-Unis", note le FBI dans un document rendu public. Arrivé légalement aux Etats-Unis en 2020, l'homme, Shihab Ahmed Shihab, a tenté de recruter d'autres Irakiens et de les faire venir pour mener l'attaque, et a mené des repérages à Dallas, au Texas, près de lieux liés à l'ancien président républicain (2001-2009). L'équipe "souhaitait tuer l'ancien président Bush car ils estimaient qu'il était responsable de la mort de nombreux Irakiens" à la suite de son intervention militaire lancée en 2003, note le document. (Belga)

