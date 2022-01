Un jeudi nuageux avec de faibles pluies et quelques averses

Il fera d'abord très nuageux avec de faibles pluies en provenance du nord jeudi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM).Dans l'est du pays, elles seront suivies de quelques averses. Dans le nord, et plus particulièrement dans l'ouest de la Belgique, quelques éclaircies seront possibles en fin d'après­ midi. Les maxima oscilleront entre 3 degrés dans l'extrême sud­ est et 9 degrés dans l'ouest de la Belgique. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort d'ouest à nord­-ouest, d'après l'IRM. Quelques averses traîneront encore dans le sud­-est du pays avant de disparaître jeudi soir. De larges éclaircies s'étendront ensuite depuis le nord, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse où le temps restera très nuageux avec des nuages bas. Dans le courant de la nuit, des champs de nuages bas se formeront également dans l'ouest et le centre. Minima de 0 à 3 degrés et vent modéré d'ouest à nord­-ouest devenant faible à modéré de secteur ouest. (Belga)