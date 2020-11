Un jeune conducteur grièvement blessé dans un accident sur la E40, à Thimister

Un accident de la route impliquant une seule voiture s'est produit durant la nuit de samedi à dimanche sur la E40, entre Battice et Aix-la-Chapelle, à hauteur de Thimister, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. Un jeune conducteur originaire de la région liégeoise a été grièvement blessé.Les services de secours ont été alertés peu avant 04h30. Pour des raisons encore indéterminées, un véhicule VW Passat a fait une violente embardée. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur le flanc. Le jeune conducteur, né en 2001 et qui était seul à bord, a dû être désincarcéré avant d'être transféré dans un état grave vers le CHR de la Citadelle. (Belga)

