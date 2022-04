Un jeune poignardé à mort dans un centre de détention pour mineurs de Bréda

Un jeune détenu de 19 ans a été tué vendredi à coups de couteau dans un centre de détention pour mineurs à Bréda, dans le sud des Pays-Bas, a indiqué la police néerlandaise. En janvier, un autre détenu s'était évadé de l'institution Den Hey-Acker et avait été abattu par la police en Belgique.Vendredi, un jeune homme de 20 ans a également été blessé et transporté à l'hôpital à la suite de cette agression à l'arme blanche. La police néerlandaise a interpellé un détenu de 18 ans. La police enquête sur les circonstances exactes de cette affaire. L'agression au couteau a été signalée vers 15h00. Selon le radiodiffuseur néerlandais Omroep Brabant, des agents portant des gilets pare-balles étaient présents sur les lieux. Le jeune homme qui s'était évadé du centre de détention pour mineurs en janvier et s'était rendu en Belgique possédait une arme à feu et avait pris en otage des membres du personnel du Service des institutions judiciaires (DJI). Ces derniers avaient pu sortir indemnes du véhicule à Hoogstraten, dans la province d'Anvers. Une confrontation avec la police avait ensuite eu lieu à Brecht, au cours de laquelle tant le fugitif que la police avait tiré des coups de feu. Le jeune homme avait été tué par balle, mais personne d'autre n'avait été blessé. L'enquête judiciaire au sujet de cette fusillade est en cours. (Belga)

