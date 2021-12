Un mardi après-midi pluvieux et venteux

Le temps sera couvert mardi après-midi avec des averses qui, localement, pourront être intenses. Le vent soufflera également assez fort voire fort localement avec des rafales de sud-ouest à ouest entre 70 et 80 km/h voire 90 km/h à la côte. Le thermomètre oscillera entre 7 et 11 degrés.Ce soir, la nébulosité restera abondante et le temps pluvieux avant de devenir plus sec à partir de l'ouest puis sur tout le pays durant la nuit. Quelques éclaircies feront leur apparition. Le vent faiblira en cours de nuit pour passer de fort d'ouest à modéré de sud-ouest. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés. Le temps sera encore généralement sec avec quelques éclaircies mercredi matin avant de se couvrir et de laisser place a la pluie. Les températures seront très douces pour la saison avec 10 à 14 degrés. Le vent sera d'abord modéré avant de forcir dans l'après-midi avec des rafales de sud-sud-ouest pouvant atteindre 50 à 60 km/h et même 70 km/h à la côte. La soirée verra le retour du temps sec mais la nuit sera de nouveau pluvieuse. Le thermomètre variera entre 9 et 13 degrés. Jeudi, le ciel restera couvert et le temps humide avec des maxima pouvant atteindre 14 degrés. (Belga)

