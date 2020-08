Un millier d'écoliers défavorisés équipés grâce à l'association Arc-en-ciel

L'association Arc-en-ciel a mené cet été pour la 5e année consécutive une opération de récolte de matériel scolaire au profit d'enfants défavorisés. Celle-ci a permis de distribuer des colis scolaires à 42 associations, qui ont elles-mêmes pu ainsi équiper 1.000 élèves de l'enseignement primaire et secondaire.Les enfants équipés grâce à Arc-en-ciel sont moins nombreux cette année. Cette diminution est liée à la situation sanitaire qui n'a pas été propice aux dons particuliers en magasins, selon l'association. Néanmoins, grâce aux dons en ligne et à la participation de quelques entreprises, du matériel a pu être collecté. L'achat de "packs scolaires" en ligne a ainsi été un franc succès. Ce système de dons en ligne permettait aux donateurs qui ne souhaitaient pas se déplacer de rejoindre ce grand élan solidaire dans le confort et la sécurité de leur domicile. (Belga)