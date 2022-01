Un mois de décembre qui se termine par un record de douceur

Les 12,8 °C enregistrés à Uccle le 30 décembre constituent la température minimale la plus élevée enregistrée depuis le début des observations à la station de mesure bruxelloise en 1892, rapporte l'Institut Royal de Météorologie (IRM) dans son bilan mensuel, samedi.Cette température avait déjà été mesurée le 17 décembre 2015, année qui conserve le record avec 16 °C enregistrés. Au cours du mois de décembre 2021, les températures ont varié entre le - 4,2 °C et 14,2 °C, cette dernière valeur étant la cinquième plus élevée de la période de référence (1991-2020). Il n'a gelé que 5 jours alors que la normale s'établit à 9,3 jours. Le mois de décembre écoulé se caractérise également par un début humide. Un total de 97,6 mm de précipitations a été relevé pour une valeur normale de 87,4 mm. Avec 64,8 mm de précipitations, les dix premiers jours constituent la deuxième décade la plus humide de la période de référence après les 82,8 mm de 2007. Au total, 22 jours de précipitation ont été calculés pour une normale de 19,4 jours. L'ensoleillement a, lui, été particulièrement faible. Le soleil n'a brillé au total que durant 29 heures et 43 minutes alors que la normale pour un mois de décembre est de 48 heures et 35 minutes. (Belga)