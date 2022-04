Un mort dans une attaque à l'entrée d'une colonie israélienne en Cisjordanie

Un garde stationné à l'entrée de la colonie d'Ariel, en Cisjordanie occupée, a été tué par balles vendredi soir par deux assaillants qui ont pris la fuite en voiture, ont indiqué l'armée et les services de secours israéliens."Des terroristes sont arrivés à l'entrée de la ville" d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, et ont tiré sur le garde, a indiqué l'armée dans un communiqué. Les services de secours israéliens ont précisé que ce dernier, âgé d'une vingtaine d'années, avait succombé à ses blessures, sans donner plus de détails sur son identité. "Les forces de sécurité israéliennes sont à la poursuite des terroristes et plusieurs routes ont été fermées dans le secteur", a précisé l'armée. Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a salué l'attaque qu'il a qualifié d'"opération héroïque pour conclure le mois sacré du ramadan". "Cela fait partie de la réponse de notre peuple aux attaques contre al-Aqsa", a déclaré le porte-parole du Hamas Hazem Qassem dans un communiqué. (Belga)

