Un mort et plusieurs blessés lors d'une fusillade à Berlin

Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées lors d'une fusillade survenue vendredi soir près du Tempodrom, un haut lieu de la culture musicale et du théâtre à Berlin, ont rapporté les services de secours.Trois personnes parmi les blessés se sont rendues d'elles-mêmes à l'hôpital. Les lieux ont été bouclés par la police. Le public présent a été évacué par les sorties latérales et à l'arrière. Les policiers ne donnaient pour l'instant pas d'information sur les circonstances des faits. (Belga)

