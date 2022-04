Un mort et une quarantaine de résidents évacués après un incendie à Schaerbeek

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation du boulevard Léopold III, à Schaerbeek, dans la nuit de samedi à dimanche. Une personne est décédée et quatre autres ont été légèrement étourdies par la fumée et ont été emmenées à l'hôpital, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.Les pompiers ont reçu un appel peu après 01h00 pour un incendie au sixième étage d'un bâtiment qui en compte huit. Une quarantaine de résidents ont été évacués et emmenés dans un hôtel voisin à bord d'un bus de la Stib. Au total, quatre autopompes, deux camions-échelles, deux équipes MUG et cinq ambulances ont été envoyés sur les lieux. Depuis lors, le feu a été éteint. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.