Un mort lors d'une bagarre au couteau aux abattoirs d'Anderlecht

Un homme de 41 ans a trouvé la mort samedi lors d'une altercation qui a dégénéré aux abattoirs d'Anderlecht, a confirmé à Belga la zone de police de Bruxelles-Midi après que plusieurs médias francophones ont annoncé l'information. La victime a été poignardée à plusieurs reprises et a succombé à ses blessures.Les circonstances exactes de l'altercation, qui s'est produite au environ de 08h40 ce samedi matin, ne sont pas encore connues. L'homme agressé était encore en vie au moment de l'arrivée de la police mais les secours n'ont pas pu le sauver et il est décédé une heure plus tard. La zone de police de Bruxelles-Midi a confirmé qu'un homme avait été appréhendé et que son interrogatoire était en cours. Selon la DH, les personnes impliquées dans la bagarre sont des employés d'une boucherie et le propriétaire aurait tenté d'intervenir. Le parquet de Bruxelles a dépêché le laboratoire et un médecin légiste sur les lieux. (Belga)

