Un motard français perd la vie au circuit de Spa-Francorchamps

Un grave accident est survenu ce vendredi au circuit de Spa-Francorchamps, a indiqué le parquet de Liège. Un motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule et y est décédé des suites de ses blessures.Des amateurs de motos avaient privatisé les lieux ce vendredi. Au cours de la journée, un motard français a perdu le contrôle de son véhicule et a lourdement chuté sur le sol. L'homme a été pris en charge par les services de secours puis a été transporté à l'hôpital de la Citadelle, où il a finalement succombé à ses blessures. La vitesse est clairement mise en cause dans ce drame. (Belga)

