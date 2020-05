Un motard grièvement blessé à la suite d'un accident à Lambusart

Un accident de la route entre un véhicule et une moto a eu lieu vendredi en début de soirée vers 19H30 à la rue du Wainage à Lambusart (Fleurus), ont confirmé les pompiers et la zone de police locale. Le motard est grièvement blessé.La collision entre la moto et la voiture a eu lieu vendredi vers 19H30 à la rue du Wainage en face du numéro 168 à Lambusart (Fleurus), a confirmé le porte-parole des pompiers. Ces derniers se sont rendus sur place pour le balisage des lieux. La zone de police Brunau s'est également rendue sur les lieux de l'accident. D'après Christian Marit, chef de corps de la police locale, le motard est grièvement blessé. Une ambulance a été envoyée sur les lieux. Le motard a été transporté en milieu hospitalier. (Belga)

