Un motard hospitalisé après être entré en collision avec un bus à la gare du nord

Un accident a eu lieu mardi en début de soirée entre un motard et un bus De Lijn, près de la gare du Nord à Bruxelles, a indiqué mardi soir la compagnie de transport public flamande. Le conducteur de la moto a été blessé. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.L'accident s'est produit alors qu'un bus partait d'un arrêt de la Gare du Nord et qu'un autre arrivait. Le motard s'est faufilé entre les deux véhicules et est entré en collision avec l'un d'eux, à savoir un bus de la ligne 129 en direction de Dilbeek. Le motard est tombé de sa moto. Les passagers du bus concerné par l'accident n'ont pas été blessés. Ils ont dû monter dans le suivant. Le lieu de l'accident n'a été libéré que vers 21h00. (Belga)

