Un motocycliste grièvement blessé dans un accident à Ouffet

Un accident de circulation entre une voiture et une moto s'est produit à Ouffet (province de Liège) dimanche en début de soirée, ont signalé les pompiers de la zone de secours Hemeco.L'accident s'est déroulé peu après 18h30 sur la N654 à Ouffet, sur un tronçon situé entre les communes de Hamoir et de Comblain. Le motocycliste, originaire de Seraing, est grièvement blessé et a été emmené à l'hôpital. Ses jours sont en danger. Une déviation a été mise en place et à 21h45, la chaussée était toujours fermée à la circulation. (Belga)

