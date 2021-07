Un nouveau bilan provisoire de 36 morts à cause des inondations

Le bourgmestre de Chaudfontaine (province de Liège) Daniel Bacquelaine a confirmé lundi matin au micro de La Première (RTBF radio) un nouveau bilan provisoire de 36 décès constatés dans le cadre des graves inondations de ces derniers jours. Ce nombre reste provisoire car plus d'une centaine de personnes sont encore présumées disparues.Selon les journaux Sudpresse du jour, 32 décès sont survenus en province de Liège, un en province de Luxembourg, deux en province de Namur et un dans la région de Charleroi (Hainaut). Dimanche soir, le Centre de crise parlait encore de 31 morts et 163 personnes portées disparues. Selon le bourgmestre de Chaudfontaine et député fédéral MR, dont la commune comptabilise cinq décès, "les disparus sont surtout des personnes dont on n'a pas de nouvelles, qui peuvent avoir quitté la commune juste avant les inondations ou pendant". Il lance un appel lundi matin à ceux qui ont eux-mêmes veillé à se loger ailleurs à se signaler à l'administration communale ou à la police locale. (Belga)

