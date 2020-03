Un nouveau décès en Belgique, il s'agit d'un homme de 88 ans

Les autorités sanitaires ont annoncé lundi un nouveau décès dû au nouveau coronavirus en Belgique. Il s'agit d'une personne de 88 ans, ce qui porte à cinq le nombre de morts causés par le Covid-19. Par ailleurs, on dénombre 172 nouvelles infections au coronavirus (dont 80 en Flandre, 68 en Wallonie et 17 à Bruxelles), portant le chiffre global à 1.058 cas dans le pays, a indiqué le SPF Santé publique lors de son dernier bilan face à la presse.Les autorités ne savent actuellement pas dire si la personne décédée est un homme ou une femme. Le SPF constate également une augmentation des patients hospitalisés. Au total, 252 patients sont hospitalisés, 53 se trouvent aux soins intensifs et 31 ont besoin d'assistance respiratoire tandis qu'une personne nécessite une assistance respiratoire et cardiaque. La plupart sont des personnes âgées entre 70 et 90 ans, mais des cas plus jeunes ont également été hospitalisés, selon Steven Van Gucht. Le SPF Santé publique enregistre 80 en Flandre, 68 en Wallonie et 17 à Bruxelles. "Il y a des zones, où il y a plus de cas. On constate en effet un peu moins de cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela est dû à la densité de population en Région wallonne, par exemple. Mais il existe néanmoins un foyer dans le Hainaut, nous y sommes très attentifs", explique Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven. Par ailleurs, de nouvelles procédures pour les professionnels de la santé sont disponibles sur le site Sciensano. Des masques également vont arriver dans les prochaines heures en Belgique, ajoutent les autorités. (Belga)