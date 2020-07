Un nouveau format pour la Coupe de Belgique de basket

La Coupe de Belgique de basketball se déroulera dans un nouveau format lors de la saison 2020-2021, a annoncé jeudi la ligue professionnelle belge de basketball. Les dix équipes d'Euromillions Basket League, la première division, seront réparties dans quatre groupes de quatre qui seront complétés par des équipes de TDM1 (Division 2) et TDM2 (Division 3). Le tirage au sort a été effectué jeudi.Les équipes de TDM1 et TDM2 s'affronteront en août et septembre lors des tours préliminaires d'où six équipes émergeront pour rejoindre les places vacantes dans les quatre groupes. Les matches se joueront en aller-retour sur trois week-ends en format back-to-back (20 et 22 novembre, 11 et 13 décembre, 22 et 24 janvier). Les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales également en back-to-back (5 et 7 février). La finale est prévue le 21 mars 2021. Dans le format précédent, les huit meilleures équipes de TDM1 et TDM2 étaient directement qualifiées pour les huitièmes de finale où elles affrontaient une équipe de l'élite en une seule manche. Les quarts et les demies étaient ensuite jouées en aller-retour en format back-to-back. "Avec ce nouveau format, un résultat concret de la collaboration entre Basketball Belgium et la Pro Basketball League, nous parvenons à offrir plus de basket-ball au supporter du basket belge après une saison 2019-2020 difficile. Les clubs de Top Division Men ont atteint de bons résultats dans la Coupe de Belgique contre les clubs de l'EuroMillions Basketball League. Ce format permet de fournir une plus-value pour eux aussi", a souligné Arthur Goethals, le président de la ligue. Les groupes: Groupe A: Anvers, Alost, TDM 5, TDM 3 Groupe B: Mons, Charleroi, TDM 4, TDM 6 Groupe C: Ostende, Malines, Liège, TDM 1 Groupe D: Limbourg United, Louvain, Brussels, TDM 2. Demi-finales: Vainqueur Groupe A - Vainqueur Groupe C Vainqueur Groupe B - Vainqueur Groupe D (Belga)