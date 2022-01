Un nouveau numéro Card Stop pour éviter les frais supplémentaires est activé dès lundi

Un nouveau numéro Card Stop qui permettra d'éviter tout frais supplémentaire lors de l'utilisation de ce service est actif à partir de lundi, ont annoncé par voie de communiqué Febelfin et la ministre fédérale des Télécommunications Petra De Sutter. Anciennement 070 344 344, le numéro à composer devient 078 170 170."À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de frais supplémentaires pour ce service Card Stop. Il est en effet aberrant de devoir payer un supplément pour empêcher des personnes mal intentionnées d'utiliser votre carte bancaire volée pour retirer de l'argent", a commenté la ministre. Le changement de numéro, utilisant dorénavant le préfixe téléphonique 078 des numéros spéciaux au prix national, était nécessaire pour garantir cette suppression des frais supplémentaires. Auparavant, appeler Card Stop coûtait 30 centimes d'euro par minute, mais à partir de lundi donc, cela ne coûtera que le tarif d'une communication normale. "Comme la plupart des clients disposent aujourd'hui d'un abonnement mobile, nous faisons en sorte qu'un appel à Card Stop soit compris dans les minutes d'appel de cet abonnement afin d'éviter des frais supplémentaires", a poursuivi la ministre Il reste toutefois encore possible aujourd'hui de contacter l'ancien numéro dans les prochaines années afin d'assurer une bonne transition, a précisé Febelfin. Le nouveau numéro est disponible 24 heures sur 24 et l'assistance est fournie en néerlandais, en français et en anglais. Il est également joignable depuis l'étranger en le faisant précéder de l'indicatif de pays +32. Une campagne de communication multimédia, sous le slogan "autre numéro, même réflexe", accompagnera le déploiement de ce nouveau numéro de téléphone, indique Febelfin dans son communiqué. Le numéro 070 de Card Stop a été lancé en 1993 par des banques belges. En 2021, le service a reçu 824.127 appels, concernant principalement des pertes de carte (68%), mais aussi des victimes d'une escroquerie sur internet (25%) ou des cas de vol (8%). (Belga)

