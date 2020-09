Un nouveau pic de pollution mesuré près de l'entreprise Umicore

Des niveaux très élevés de métaux lourds ont de nouveau été mesurés au début de l'été à proximité de l'entreprise métallurgique Umicore à Hoboken, dans la province d'Anvers, écrit jeudi De Morgen. Il s'agit des deuxièmes résultats les plus élevés ces trois dernières années.Selon les mesures effectuées par l'Agence flamande de l'environnement (Vlaamse Milieu Maatschappij, VMM), des quantités considérables de métaux lourds - notamment du plomb, du zinc et de l'arsenic - ont été enregistrées entre mi-juin et mi-juillet dans les quartiers de Moretusburg et Hertogvelden. Jos D'Haese, chef de groupe PVDA au Parlement flamand, avait demandé ces chiffres à la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA). La ministre a demandé à l'agence VMM d'exhorter Umicore à accélérer la recherche des causes de cette pollution. Ces trois dernières années, des valeurs plus élevées ont été uniquement mesurées en février dernier. En juillet, l'entreprise avait annoncé qu'elle prendrait des mesures de sécurité préventives supplémentaires sur son site, à la suite de plusieurs incendies et de l'augmentation des niveaux de plomb chez les enfants de la région. (Belga)