Un nouveau Premier ministre prend ses fonctions au Lesotho après la démission de Thabane

L'ancien ministre des Finances du Lesotho Moeketsi Majoro a officiellement pris mercredi ses fonctions de Premier ministre du petit royaume, au lendemain de la démission de Thomas Thabane après plusieurs mois de crise politique."Je jure (...) que dans mes fonctions et en toutes circonstances je serai un Premier ministre sincère et fidèle, avec l'aide de Dieu", a déclaré M. Majoro lors d'une cérémonie de prestation de serment organisée dans la capitale Maseru. Au pouvoir depuis 2017, M. Thabane, 80 ans, a quitté ses fonctions mardi au terme d'une longue crise politique. Lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho (ABC), et sa coalition gouvernementale, il était pressé de prendre sa retraite depuis que, au début de l'année, la justice l'a mis en cause dans l'assassinat de son ex-femme, quelques jours avant de prendre ses fonctions. Thomas Thabane a toujours nié farouchement être impliqué dans cette affaire. Après avoir longtemps résisté, il a été contraint de rendre les armes quand sa coalition gouvernementale lui a retiré son soutien au Parlement la semaine dernière. Membre du même parti que son prédécesseur, M. Majoro, 58 ans, a servi au Fonds monétaire international (FMI) de 2008 à 2012, avant d'entrer au gouvernement où il a occupé plusieurs maroquins ministériels. (Belga)