Un nouveau séisme secoue la Crète et les villes côtières turques

Un nouveau séisme a secoué les habitants de l'île grecque de la Crète et des villes de la côte sud-ouest de la Turquie.Le séisme, d'une magnitude de 6,1, s'est produit mardi matin vers 08h30 (07h30 HB). Il s'est produit dans la mer à environ 130 kilomètres au sud-est d'îles comme la Crète et Karpathos. L'Afad, l'autorité turque de contrôle des catastrophes, a signalé que l'épicentre se trouvait à 155 kilomètres des côtes turques. Le séisme s'est produit à une grande profondeur de 58,5 kilomètres, de sorte qu'il n'y a pas de risque de tsunami, a déclaré le sismologue Efthymios Lekkas au journal grec To Proto Thema mardi matin. Toutefois, le séisme a confirmé l'augmentation actuelle de l'activité sismique dans cette région. La semaine dernière encore, un tremblement de terre de magnitude 6,3 survenu près de la Crète a fait trembler la population; il a été ressenti jusqu'à Athènes, la capitale grecque, à quelque 400 kilomètres de là. Il y a trois semaines, un tremblement de terre d'une intensité similaire avait tué une personne en Crète.