Un numéro vert destiné aux indépendants qui ont besoin d'un soutien psychologique

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) vient de lancer un numéro vert (0800 20 118) destiné à mettre en relation les indépendants qui ont besoin d'un soutien psychologique et les structures de terrain, rapportent les titres Sudpresse jeudi.Le constat est alarmant : la ligne d'urgence sociale, ouverte en Wallonie via le 1718, a relevé qu'un appel sur trois émanait d'un indépendant. Le numéro vert est lancé à la demande du ministre Ducarme : "Malgré les mesures de soutien mises en place par le gouvernement, la pression reste très importante pour de nombreux indépendants confrontés à des difficultés financières. Cette situation les expose à un risque de burn-out, de dépression, voire même de suicide. Afin de les soutenir, j'ai demandé à l'Inasti de mettre en place ce numéro vert qui orientera les indépendants en proie à des difficultés d'ordre psychologique vers les services adaptés à leur situation." Un indépendant en état de détresse psychologique sera dirigé vers un centre de santé mentale de sa province ou vers le numéro vert "Prévention Suicide". Un entrepreneur qui a besoin d'un coaching ou d'une assistance juridique sera mis en relation avec la Chambre de commerce et d'Industrie de sa région. Les indépendants qui ont des problèmes d'insolvabilité ou qui ne parviennent plus à payer leurs factures seront quant à eux orientés vers les services compétents de leur région. L'équipe du centre d'appel est joignable, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h, au 0800 20 118. (Belga)