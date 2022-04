Un obus rapporté comme souvenir déclenche la panique à l'aéroport de Tel-Aviv

Une famille américaine a déclenché la panique à l'aéroport David-Ben Gourion de Tel-Aviv après la découverte dans un de leurs bagages d'un obus non explosé qu'ils comptaient ramener chez eux comme souvenir de vacances, a indiqué l'autorité aéroportuaire israélienne (IAA).Le personnel de sécurité de l'aéroport a immédiatement ordonné une évacuation de la zone d'enregistrement des bagages après avoir trouvé l'obus jeudi, selon un communiqué de la même source. L'annonce a provoqué une vague de panique parmi les passagers présents dans le hall des départs: sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, des passagers courent dans tous les sens pour s'éloigner de l'obus. Lors de l'incident, un passager a été blessé et a dû être hospitalisé. Un des enfants de cette famille américaine avait ramassé l'obus lors d'une promenade sur le plateau du Golan, a précisé l'IAA. Cette zone annexée par Israël a été le théâtre d'intenses combats entre l'Etat hébreu et la Syrie lors des guerres de 1967 et 1973. Selon l'IAA, la famille américaine a pu prendre place à bord de son vol comme prévu. (Belga)

