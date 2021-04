Un outil de monitoring des politiques fédérales pour atteindre les objectifs climatiques

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi la mise en place d'un outil de monitoring des politiques et mesures fédérales pour atteindre les objectifs climatiques, annonce la ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), dans un communiqué.Ce monitoring climatique s'inscrit dans le cadre de la mise en ?uvre des politiques et mesures climatiques fédérales 2021-2030 (PAMs) visant la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation et la résilience face aux changements climatiques. L'ambition de la Vivaldi est, selon l'accord de gouvernement, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % à l'horizon 2030 et de parvenir à la neutralité climatique pour 2050. "Tenant compte du caractère transversal de la politique climatique, il est indispensable que chaque ministre s'engage collégialement dans cet effort et mette tout en ?uvre dans le cadre de ses compétences, afin de répondre aux objectifs poursuivis. Chaque ministre est ministre du Climat", commente la ministre Khattabi, citée dans le communiqué. Concrètement, les ministres établiront avant juillet, de concert avec leurs administrations, des feuilles de route comprenant : la planification des actions à entreprendre en vue de l'opérationnalisation des mesures ; la description des étapes intermédiaires et leurs échéances et l'identification d'indicateurs et/ou de méthodologie pour le monitoring des PAMs. Ces feuilles de route devront prioritairement être réalisées dans 9 domaines : fiscalité et finance, énergie, mobilité, économie, bâtiments publics, fonction et entreprises publiques, coopération internationale, adaptation et gouvernance climatique. À partir de 2022, un rapport de progrès sera publié chaque année, qui permettra d'avoir une vision claire sur l'état d'avancement de la mise en ?uvre de la politique climatique fédérale et de son impact. (Belga)