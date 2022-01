Un pas de plus vers la connexion du réseau électrique entre Israël et l'Union européenne

L'Union européenne va soutenir la construction d'une connexion haute tension prévue entre Israël et Chypre à hauteur de 657 millions d'euros, a annoncé jeudi le ministre chypriote de l'énergie.Les fonds européens couvrent environ un tiers du coût estimé de la construction du câble électrique, de 1.200 kilomètres de long, baptisé Euroasia Interconnector. Selon le gouvernement chypriote, ce financement a permis de se rapprocher de la construction effective du câble à haute tension. En mars dernier, Israël, Chypre et la Grèce avaient annoncé un accord sur la construction de la connexion sous-marine, d'Israël à Chypre (310 kilomètres) et de là à l'île grecque de Crète (898 killomètres). Il s'agira du plus long câble électrique sous-marin du monde. (Belga)