Un petit tour et puis s'en va pour Goffin à Lyon, battu par Bedene

Tête de série N.4 du tournoi ATP 250 de Lyon, joué sur terre battue et doté de 419.470 euros, David Goffin (ATP 13) a été battu dès son entrée en lice au 2e tour. Le N.1 belge a subi la loi du Slovène Aljaz Bedene (ATP 59) : 7-6 (4), 6-3 après 1h47 de jeu.Cette défaite n'est pas de bon augure pour le Belge à quelques jours de Roland-Garros (30 mai - 13 juin). Décousu avec pas moins de quatre breaks, le premier set s'est joué au jeu décisif. Mené 3-0, le Liégeois de 30 ans est revenu à 3-3. Mais coupable de plusieurs erreurs, dont une double faute, il a vu Bedene, tombeur de Gilles Simon au premier tour, virer en tête. Après deux mises en jeu très disputées en début de second set, Goffin a concédé un break (4-2). Intraitable sur son service, Bedene a ponctué la rencontre sur une faute en revers du Belge. C'est une nouvelle contre-performance pour le droitier de Rocourt, récemment battu en huitièmes de finale à Barcelone et au 2e tour à Rome. Il avait pourtant atteint les quarts de finale au Masters 1000 de Monte-Carlo. En quarts de finale, Bedene défiera Lorenzo Musetti. L'Italien de 19 ans, 88e mondial, est sorti vainqueur en trois sets - 6-3, 1-6, 6-4 - d'un duel de jeunes loups contre l'Américain Sebastian Korda (ATP 65), 20 ans. L'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial, est la première tête de série du rendez-vous rhodanien, remporté en 2019 par le Français Benoit Paire et annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)