Un peu plus de 30.000 visiteurs au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles

La 27e édition du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, consacré aux arts de la scène, se clôture samedi soir sur un bilan positif, selon les organisateurs. "Environ 25.000 tickets ont été vendus pour les différents projets artistiques du festival. À ce chiffre, s'ajoutent plus de 6.000 visiteurs qui se sont rendus aux expositions gratuites, aux ateliers et rencontres au sein de la Free School et aux soirées", ont-ils indiqué samedi.Le Kunstenfestivaldesarts, qui s'est tenu durant trois semaines dans la capitale, a pu compter sur un public plus nombreux qu'en 2018 et 2019, après deux années d'absence en raison de la pandémie. Cette 27e édition a aussi attiré encore un peu plus la scène internationale avec la présence d'artistes venus de 21 pays différents et avec près de 225 programmateurs internationaux. Le festival invite chaque année des artistes du monde entier et de Belgique à redéfinir les limites du théâtre, de la danse et de la performance dans plus de 30 lieux à Bruxelles et dans ses environs. Pour cette édition, le festival s'est tenu, non seulement dans les théâtres francophones et néerlandophones de Bruxelles, mais aussi dans divers lieux emblématiques de la capitale, comme le Parc du Cinquantenaire, L'Archiduc, La Monnaie ou encore la gare de Bruxelles-Nord. "Les productions internationales de François Chaignaud & Geoffroy Jourdain, de Marlene Monteiro Freitas, d'Okwui Okpokwasili, de Chassol, de Trajal Harrell, d'El Conde de Torrefiel ou encore de Lia Rodrigues ont attiré le public en grand nombre", a indiqué l'organisation. "Les performances en plus petit comité, présentées dans des lieux particuliers, comme celle de Fanny & Alexander au Sénat ou de Satoko Ichihara aux Musées d'Extrême-Orient, ont également eu beaucoup de succès". (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.