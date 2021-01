Un podium de cyclocross féminin 100% néerlandais en vue samedi à Ostende, Sanne Cant en embuscade

Dominatrices et sans partage cette saison, les Néerlandaises visent, encore, la totalité du podium samedi aux championnats du monde de cyclocross à Ostende. Tenante du titre, Ceylin del Carmen Alvarado est la grande favorite.L'an dernier, Alvarado avait devancé Annemarie Worst et Lucinda Brand. Denise Betsema viendra se mêler aussi à la lutte samedi. La grande favorite reste Ceylin del Carmen Alvarado, 22 ans, en pleine forme depuis son retour de stage en Espagne il y a dix jours. Elle devra se méfier de Denise Betsema, 28 ans, très à l'aise dans le sable, sauf que le parcours à la Côte ce week-end risque d'être on ne peut plus boueux. Elle-même ne veut endosser l'étiquette de favorite, la remettant sur les épaules d'Alvarado et Brand. Cette dernière, 31 ans, victorieuse du classement finale de la Coupe du monde, a remporté onze cyclocross cette saison pour huit à Alvarado. Si les Pays-Bas venait à prendre l'eau, on ne voit guère que l'Américaine Clara Honsinger, 23 ans, voire Sanne Cant venir jouer les trouble-fêtes. Elles se disputent lors des dernières sorties le titre de première non-néerlandaise à l'arrivée. Championne du monde à trois reprises en 2017, 2018 et 2019, la championne de Belgique, Sanne Cant, 30 ans, a fait de ses Mondiaux un objectif avec un stage en Espagne qui semble aussi porter ses fruits. Elle roulera "chez elle", mais l'épreuve se déroulera à huis clos, suivant des mesures sanitaires très strictes en raison de la pandémie de coronavirus. Les Pays-Bas visent quatre médailles d'or sur quatre samedi et dimanche, comme l'an dernier à Dübendorf en Suisse, mais sur six épreuves (avec les juniors). Thibau Nys chez les juniors et la Français Marion Norbert Riberolle chez les Espoirs s'étaient parés d'or. En raison de la crise sanitaire, les épreuves pour les juniors, garçons et filles, ont été annulées à Ostende. (Belga)