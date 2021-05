Un policier en civil a été lynché par un groupe de jeunes à Saint-Gilles

Un policier en civil a été lynché par un groupe de 30 à 40 jeunes lundi soir, vers 18h45, square Jacques Franck à Saint-Gilles, alors qu'il n'était pas en service, a indiqué mardi une porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Forest, Saint-Gilles et Anderlecht), confirmant ainsi une information donnée par les quotidiens La Capitale et Het Nieuwsblad. La victime est en incapacité de travail durant spet jours.Des jeunes ont reconnu le policier trentenaire et l'ont passé à tabac. Il a été frappé, principalement au niveau du dos, à l'aide de bâtons et de béquilles. Des commerçants lui ont porté secours. Les deux quotidiens estiment que les relations sont particulièrement tendues ces derniers jours entre les deux gangs rivaux des quartiers des Marolles et de Jacques Franck. Les raisons de cette attaque n'ont pas encore été établies, selon la porte-parole de la police locale. Une enquête a été ouverte. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.