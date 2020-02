Un policier frappé au visage par un Verviétois ivre

Un policier a été frappé au visage par un Verviétois en état d'ébriété vendredi soir à Ensival (Verviers, province de Liège), indique samedi le parquet de Liège. L'individu s'est rebellé dans le véhicule de police.C'est vers 21h50 que la police de la zone Vesdre est appelée à intervenir rue des Chapeliers à Ensival pour un homme sous l'influence de l'alcool et pour grabuge sur la voie publique. Lorsque les policiers arrivent sur place, l'individu de 33 ans commence à les agresser verbalement. Il est alors intercepté et menotté, avant d'être placé dans le véhicule de police. Lors du transport vers l'hôtel de police, le Verviétois est arrivé à détacher sa ceinture de sécurité et à prendre la lampe torche du policier à côté de lui pour le frapper. Le policier a reçu plusieurs coups au visage. Ses collègues ont dû intervenir pour maîtriser l'individu. Le policier blessé au visage a tout de même continué son service et aucune indication concernant une éventuelle incapacité de travail n'a été communiquée. Déjà connu des services de police, le Verviétois a été déféré au parquet de Liège et le dossier a été mis à l'instruction. (Belga)

