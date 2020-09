Un Polonais interpellé après avoir escaladé la Tour Montparnasse à Paris

Un homme a été interpellé vendredi soir après avoir tenté d'escalader à main nues la Tour Montparnasse, le plus haut gratte-ciel de Paris intra-muros, a-t-on appris de source policière.L'homme a été interpellé vers 20H00 au sommet de la Tour, qui culmine à 209 mètres, a expliqué cette source. Il avait entamé l'ascension de l'édifice en début de soirée, à mains nues et sans aucun dispositif pour s'assurer. Des policiers du groupe d'intervention et de protection (GIP) sont descendus en rappel alors qu'il se trouvait à mi-chemin, selon cette source. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, est un Polonais, qui s'est présenté comme étant un touriste, selon une source policière. (Belga)