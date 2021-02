Un pompier traverse les planchers sur deux étages lors d'un incendie à Jette

Un pompier a fait une chute de deux étages au cours de l'extinction d'un incendie qui a été signalé jeudi soir vers 21h30 dans une maison de l'avenue de Laeken à Jette, a indiqué peu après minuit le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il a été transporté à l'hôpital mais son état n'est pas inquiétant.Les pompiers ont observé, à leur arrivée sur les lieux, un fort dégagement de fumée au 2e étage de la maison, qui compte encore un niveau au-dessus. Au cours du travail d'extinction, un des hommes du feu à l'oeuvre est passé à travers les planchers des 2e et 1er étages et a atterri au sous-sol (un rez-de-chaussée en demi sous-sol). Il a immédiatement été secouru par les autres pompiers et a été évacué vers l'hôpital. Il était lucide lors de son transfert. L'équipe FIST (Fire Stress Team) a été alertée pour fournir un soutien psychologique au sous-officier blessé et aux pompiers mobilisés sur l'intervention, impressionnés par l'accident. Le parquet a envoyé un expert sur place. L'origine de l'incendie reste à déterminer tandis que la maison a été déclarée inhabitable. (Belga)

