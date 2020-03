Un premier cas de coronavirus en province de Luxembourg

Une patiente a été diagnostiquée positive au Covid-19 ce vendredi à l'hôpital Vivalia de Marche-en-Famenne, annonce samedi l'intercommunale de soins de santé Vivalia. Il s'agit du premier cas de coronavirus en province de Luxembourg.La patiente, une septuagénaire, s'était rendue d'elle-même aux urgences dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle présentait des symptômes grippaux et, dans un premier temps, ne pouvait être considérée comme un cas suspect de contamination primaire par le Covid-19. Sur base des nouveaux critères de symptômes élargis par Sciensano, des tests de recherche ont été effectués vendredi. Les analyses menées par le laboratoire de Marche, confirmées ensuite par le laboratoire du CHU UCL de Mont-Godinne, ont démontré un résultat positif au Covid-19, indique Vivalia. La patiente a été hospitalisée en isolement complet, dans une chambre à pression négative. Les mesures de précautions additionnelles de contact et gouttelettes ont été respectées par le personnel l'ayant prise en charge. Elle a été transférée dans la soirée de vendredi au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Les hôpitaux de Vivalia ont enregistré plusieurs dizaines de cas suspects de coronavirus. "A ce jour et cette heure, il s'agit donc du premier cas positif enregistré depuis le début de l'épidémie dans nos différents sites hospitaliers", précise Vivalia. (Belga)