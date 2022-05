Un premier cas de variole du singe détecté en Belgique

Un premier cas de contamination au virus de la variole du singe a été détecté en Belgique, a indiqué Isabel Brosius, docteur à l'Institut de médecine tropicale (IMT) d'Anvers, jeudi soir à la VRT. L'IMT et l'Agence sanitaire flamande ont confirmé l'information à Belga."Il s'agit d'une personne qui s'est signalée auprès de nous à Anvers. Des échantillons ont été prélevés et envoyés à un laboratoire de référence aux Pays-Bas. Nous avons eu la confirmation en fin de journée qu'il s'agit du virus de la variole du singe. La personne en question n'est pas très malade", a expliqué Isabel Brosius. Plusieurs infections ont été détectées ces derniers jours au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède, au Canada et aux Etats-Unis. Il a été demandé au patient de se mettre en quarantaine. Son partenaire présente également des symptômes, mais l'infection n'a, pour l'instant, pas été confirmée. "Sur la base des données actuelles, la probabilité que le virus se propage dans la population semble faible", a déclaré l'IMT, qui assure suivre de près le cours des événements. Les autorités se réuniront vendredi vers midi pour discuter d'une approche belge contre la propagation du virus, a indiqué l'Agence sanitaire flamande. Les symptômes de la variole du singe sont semblables à ceux de la grippe accompagnés d'une éruption cutanée sur le visage et d'autres parties du corps. Plusieurs infections ont été détectées ces derniers jours au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède, au Canada et aux Etats-Unis. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.