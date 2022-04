Un premier patient accueilli en Belgique à la suite de la guerre en Ukraine

A la suite de la guerre en Ukraine, certains patients de ce pays et des pays voisins sont accueillis à l'étranger pour un traitement médical. La Belgique, par le biais du SPF Santé publique, fait partie des hôtes et a accueilli, au CHU de Liège, son premier patient venant de Slovaquie, a indiqué jeudi le service public fédéral."L'hôpital universitaire offre une prise en charge intégrée allant des soins aigus à la revalidation, permettant au patient de bénéficier d'un suivi dans le cadre d'un véritable trajet de soins", explique le SPF Santé publique. La Belgique devrait encore accueillir d'autres patients à l'avenir. Le choix de l'hôpital se fera toujours en concertation avec la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique. La Commission européenne contribue à hauteur de 75% aux frais de transport et est chargée de coordonner les évacuations médicales. (Belga)