Un projet de logements abordables à Bruxelles reçoit le prix mondial de l'habitat de l'Onu

Le Community Land Trust Bruxelles, un projet de logements solidaires, a reçu la médaille d'or au prix mondial de l'habitat de l'Onu, a annoncé jeudi Thibault Leroy, le coordinateur du projet par communiqué.Le principe du Community Land Trust, c'est de dissocier le terrain du bâti et de ne vendre que ce dernier, à moindre coût, à des personnes à revenus limités. En participant à ce système qui limite la plus-value future, la Région s'assure de disposer de logements abordables pour toujours tout en favorisant une participation dynamique dans les quartiers. "Nous sommes fiers de recevoir ce prix extrêmement prestigieux. Avec le soutien de la Région, notre équipe travaille sans compter depuis des années pour offrir une réponse durable à la crise du logement", a réagi M. Leroy. "Le Community Land Trust Bruxelles est le premier grand CLT en Europe, et est une organisation pionnière dans la fourniture de logements abordables pour des personnes à bas revenus dans une ville où le coût de la vie est élevé. Elle a pris de l'ampleur et est devenue un modèle inspirant la formation de nombreux autres CLT en Europe", a commenté David Ireland, directeur général de World Habitat. Le coordinateur du projet estime que ce dernier peut "contribuer à lutter contre la crise du logement qui touche la capitale et développer, avec les pouvoirs publics et les grandes fondations qui nous soutiennent, des solutions systémiques d'avenir. Les clés de celui-ci sont entre nos mains, il suffit maintenant d'ouvrir la porte", a conclu M. Leroy. Créé en 1985, le concours des Prix Mondiaux de l'Habitat est remis tous les ans, en collaboration avec ONU-Habitat, à des projets qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des individus. (Belga)

