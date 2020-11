"Un quart des Belges atteint de maladie chronique, il faut investir!"

Les malades chroniques (souffrant d'affections comme l'hypertension, une maladie cardio-vasculaire ou le diabète) représentent 25% de la population en Belgique et 70% des dépenses totales de santé. C'est ce qui ressort des données des affiliés des Mutualités Libres, font savoir ces dernières jeudi. Selon elles, il faut renforcer le budget dédié à la prévention et développer les outils eHealth.Les dépenses en soins de santé pour les malades chroniques, remboursées par l'Inami, sont passées de 67,4% à 70,4% des dépenses totales de santé entre 2010 et 2018, affirment encore les Mutualités Libres. Par ailleurs, la probabilité d'être affecté par une pathologie chronique augmente avec l'âge. Plus de 6 personnes sur 10 âgées de 60 à 79 ans sont atteintes d'au moins une maladie chronique, alors que ce chiffre s'élève à 8 personnes sur 10 pour les plus de 80 ans, en raison de la présence de plusieurs maladies chroniques (comorbidités). La dépense annuelle moyenne en soins de santé à charge de la sécurité sociale des personnes atteintes d'une maladie chronique est 7 fois plus élevée, soit 6.129 euros par personne et par an en moyenne, selon les chiffres de 2018. Autre conséquence de la maladie chronique: la probabilité d'être hospitalisé est 3 à 4 fois plus importante chez les personnes atteintes d'une maladie chronique. Assurer la continuité des soins pour un malade chronique est crucial, selon les Mutualités Libres qui recommandent donc à ces patients d'avoir un dossier médical électronique global (eDMG) chez leur médecin traitant et de donner leur consentement pour le partage des données de santé qui y sont enregistrées. Enfin, pour les Mutualités Libres, la priorité des autorités de la santé doit être d'investir dans la prévention. En Belgique, le budget alloué à la prévention représente 2,2% des dépenses totales de santé, alors que la moyenne européenne est de 3%. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.