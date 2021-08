Un récidiviste qui cultivait 120 plants de cannabis arrêté lors d'un contrôle routier

L'auteur des faits a été contrôlé à Dinant alors qu'il était en possession de quelque 100 grammes de haschich. Une perquisition a permis de mettre à jour sa culture de cannabis, a informé le parquet de Namur.Lors d'un contrôle routier qui s'est déroulé dans la région de Dinant samedi soir, la police a intercepté une personne connue de la Justice pour des histoires de stupéfiants. Elle avait en sa possession une centaine de grammes de haschich. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir une culture de 120 plants de cannabis "L'enquête est toujours en cours. On va sans doute mettre la personne à la disposition du juge d'instruction. Et devant ses antécédents, on va sans doute demander un mandat d'arrêt", a indiqué le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq. (Belga)

