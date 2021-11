Un risque de verglas cette nuit en Flandre occidentale et orientale

Il y aura un risque de verglas durant la nuit de dimanche à lundi sur certaines routes des provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale, annonce l'Agence flamande des routes et du trafic. Une combinaison de gel et d'eau pourrait rendre certaines routes dangereuses.Les services d'épandage de la région suivent la situation et interviendront préventivement. (Belga)

