Un sit-in contre le racisme à Louvain rassemble plusieurs dizaines de participants

Quelques dizaines de personnes ont participé à un sit-in contre le racisme et la discrimination à Louvain dimanche après-midi. L'événement s'est déroulé pacifiquement et a respecté les mesures sanitaires contre le Covid-19.Le sit-in "contre le racisme et la discrimination et pour un changement soutenu par la politique" a été organisé par le collectif louvaniste Ensemble, l'organisation de jeunesse de la ville Mijnleuven et le projet jeunesse pour les arts urbains BURn Leuven. Plusieurs dizaines de participants se sont réunis pour une action pacifique de trois heures sur la place Ladeuze, devant la bibliothèque de l'université. Les manifestants étaient 66 selon les organisateurs, 50 d'après la police. Les organisateurs avaient limité le nombre de participants à une centaine au maximum. Les autorités communales ont pu être rassurées, notamment parce qu'elles ont été impliquées. Le bourgmestre de la ville Mohamed Ridouani (sp.a) ne voyait vendredi aucune raison d'interdire l'événement. "Tout s'est déroulé dans le calme", a témoigné le premier commissaire de la zone de police de Louvain, Marc Vranckx. "Les participants étaient assis, bien répartis sur la place, gardaient une distance suffisante et portaient des masques. Tout à fait dans les règles", a-t-il conclu. (Belga)

