Un soleil généreux en matinée, quelques nuages l'après-midi

La journée débutera avec beaucoup de soleil sur l'ensemble des régions ce mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après­ midi, des nuages cumuliformes se développeront essentiellement sur le centre et l'ouest, mais le temps restera sec et lumineux. Les maxima évolueront entre 11 degrés en Hautes­ Fagnes et 15 degrés sur la partie centrale du pays, sous un vent modéré.Ce soir, une faible perturbation atteindra le littoral alors que le ciel nous gratifiera encore de larges éclaircies sur la partie sud­-est. La zone de pluie se déplacera ensuite vers l'est en cours de nuit. La nébulosité deviendra dès lors abondante sur tout le territoire. En Ardenne, des nuages bas pourront également réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 2 et 7 degrés sous un vent faible de secteur sud­-ouest. (Belga)

